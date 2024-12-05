Расследование гибели 11-месячного ребенка взято под контроль Бастрыкиным

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту гибели 11-месяцчного ребенка в Череповце. Ранее NewsVo сообщал, что оставленный без присмотра малыш утонул в ванной.

Вологжане просили Бастрыкина привлечь к ответственности мать погибшего ребенка, которая должным образом не исполняла родительские обязанности.

Ранее женщина была лишена родительских прав в отношении двух старших детей, а за троими младшими детьми попросила присмотреть своего 16-летнего знакомого. В результате этого малыш погиб в ванной.

«Высказывается предположение, что причиной трагедии явилось непринятие мер реагирования к матери по многочисленным обращениям неравнодушных соседей», - рассказали в региональном управлении следкома.

В ведомстве также напомнили, что по факту гибели малыша возбуждено уголовное дело. Также проводится проверка в отношении органов системы профилактики.