Расследование гибели 11-месячного ребенка взято под контроль Бастрыкиным

[ Общество ]

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту гибели 11-месяцчного ребенка в Череповце. Ранее NewsVo сообщал, что оставленный без присмотра малыш утонул в ванной.

Вологжане просили Бастрыкина привлечь к ответственности мать погибшего ребенка, которая должным образом не исполняла родительские обязанности.

Ранее женщина была лишена родительских прав в отношении двух старших детей, а за троими младшими детьми попросила присмотреть своего 16-летнего знакомого. В результате этого малыш погиб в ванной.

«Высказывается предположение, что причиной трагедии явилось непринятие мер реагирования к матери по многочисленным обращениям неравнодушных соседей», - рассказали в региональном управлении следкома.

В ведомстве также напомнили, что по факту гибели малыша возбуждено уголовное дело. Также проводится проверка в отношении органов системы профилактики.   

«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Вологодской области Геннадия Яшина доклад о ходе и результатах расследуемого уголовного дела, а также проводимой процессуальной проверки», - уточнили в следкоме.

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