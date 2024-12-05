Больше 2000 автомобилей эвакуировано с городских улиц с начала года

[ Общество ]

С улиц Череповца с начала года эвакуировано 2024 автомобиля. В их числе как автомобили, нарушившие правила парковки, так и «подснежники», которые стоят на одном месте годами.

«Яркий пример - «Форд-Транзит», эвакуированный с Боршодской. Фургон с оторванным зеркалом и на спущенных колесах стал неотъемлемой частью местного пейзажа. Найти собственника и заставить его убрать транспортное средство наши специалисты так и не смогли. Да и вряд ли он бы смог это сделать. Когда наш эвакуатор поднял автомобиль, выяснилось, что у него нет двигателя. Вопросов о том, как он попал на Боршодскую, стало еще больше», - рассказал в соцсетях мэр города Вадим Германов.

В целом, по словам Германова, в центре города порядок «более-менее навели». Теперь можно браться за небольшие проезды.

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