Заявление Путина спровоцировало рост стоимости биткоина выше $100 тыс



Сегодня утром случилось знаменательное событие на рынке криптовалют. Биткоин установил новый рекорд, и его котировки превысили отметку в 103 137 долларов, за одну электронную монету. Является ли данное значение пиком, или будет еще выше?

На этот вопрос вам никто не ответит. Стоит отметить тот факт, что данный рывок биткоин совершил после того, как президент России Владимир Путин усомнился в том, что биткоин кто-то может запретить.

«Вот, например, биткоин кто может запретить? Да никто. А использование других электронных средств расчетов? <…> Это новые технологии, и что бы ни происходило с долларом, эти инструменты так или иначе будут развиваться, потому что все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность», — заявил Путин.

А свое ралли криптовалюты начали после того, как стали известны результаты выборов в США, когда там победил Дональд Трамп, который в шутку заявил, что госдолг США можно погасить именно биткоинами.

То есть анализируя данные, мы видим, что рост котировок биткоина является явно спекулятивным и очень резким, практически вертикальным. Поэтому всем инвесторам необходимо быть очень осторожными, поскольку такие движения очень часто также резко разворачиваются в обратную сторону.

Никаких фундаментальных оснований для роста биткоина нет. Главным индикатором для дальнейших движений на рынке криптовалют могут стать события на фондовых рынках. Если они начнут падать, это будет означать, что началась коррекция, и инвесторы выводят свои деньги из самых ненужных активов. В этом случае криптовалюты будут также под давлением, и могут быстро потерять в цене. Когда у людей нет денег, они первым образом избавляются о того, что им не нужно. А криптовалюту, и в частности биткоин, на хлеб не намажешь….

