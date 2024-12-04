Вологодские лыжницы завоевали две медали II этапа кубка России

Две медали завоевали вологодские лыжницы в заключительный день II этапа кубка России.

В Масс-старте на 20 км свободным стилем череповчанка Арина Каличева заняла второе место, уступив победительнице Екатерине Смирновой из Тюменской области 2.3 сек. Вологжанка Алина Пеклецова замкнула тройку призеров.

Второй этап кубка России по лыжным гонкам прошёл в Республики Хакасия с 1 по 4 декабря. Всего вологодские лыжницы завоевали три медали - два серебра и бронзу. Ранее Арина Каличева, представляющая Москву и Вологодскую область, была второй в гонке классическим стилем на 10 км.

В общем итоге кубка России по итогам двух этапов Арина Каличева идёт на третьем месте, набрав 199 очков. Алина Пеклецова - седьмая, у нее 177 баллов.

Третий этап кубка страны по лыжным гонкам пройдёт в городе Чусовой Пермского края с 12 по 16 декабря.