«Даниловского маньяка» следует искать на кладбище

«Даниловского маньяка», на счету которого не менее 11 жертв в Череповце, с большой долей вероятностью уже нет в живых. Такое предположение высказал глава регионального управления следкома Геннадий Яшин. Правда, Яшин уточнил, что это его личное мнение.

«По этому делу у нас много чего есть, но пока я не могу все рассказать. Жив ли он? Думаю, что нет, но это мое личное мнение. У нас с 2011 года нет серийных преступлений. Ведь первое преступление было совершено в 1992 году, а в 2011 году был крайний эпизод. На протяжении такого длительного периода он систематически совершал преступления и говорить, что в 2011 году он одумался – это вряд ли. Что-то произошло», - предположил Геннадий Яшин.

По словам главы следкома, в Череповце по делу «даниловского маньяка» продолжает работать группа профессиональных следователей и в ближайшее время следствие сможет раскрыть по этому делу новые детали.

«В ближайшие месяц-полтора мы сами можем к вам обратиться за помощью. То, что мы работаем очень активно, в этом сомнений нет», - интригует глава регионального следкома.

На момент совершения преступлений маньяку было, предположительно, от 30 до 50 лет. Сейчас должно быть не меньше 70 лет.

Всего в деле «даниловского маньяка» больше 120 томов. Личность преступника сыщики пытаются установить уже больше 20 лет.