Глава СК Бастрыкин заинтересовался вологодским аварийным жильем

Переселенцы из ветхого и аварийного жилья из Вытегорского района дошли до председателя СК РФ Александра Бастрыкина. В своем обращении они указали, что их из аварийного жилья переселили в дом, непригодный для проживания.
«С момента заселения жильцами обнаружены существенные недостатки и нарушения строительных норм. Несмотря на то, что экспертизами дом признан непригодным для проживания, городская администрация не признает его аварийным и подлежащим сносу. Жильцы остаются проживать в опасных условиях», - говорится в сообщении регионального управления СК.
Несмотря на то, что следствием по данному факту было возбуждено уголовное по статье за халатность, прокуратура отменила постановление.
Тем нее менее, продолжается расследование ряда уголовных дел в отношении экс-главы Вытегорского района Павликова и начальника районного отдела ЖКХ, транспорта и строительства Климчука, которые подозреваются в превышении должностных полномочий. Также под уголовным делом находится бывший директор ООО «ВПК-Связь» Клевцов.
«Председатель СК России подчеркнул, что, несмотря на колоссальное выделение средств из федерального и регионального бюджетов на программу переселения, значительная часть денег не осваивается и ситуация с аварийным жильем в Вологодской области остается сложной. По состоянию на 1 ноября 2024 года аварийными признаны 2249 домов, в которых проживают более 24 тыс. граждан», - говорится в сообщении управления следкома.