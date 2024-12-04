Глава СК Бастрыкин заинтересовался вологодским аварийным жильем

Переселенцы из ветхого и аварийного жилья из Вытегорского района дошли до председателя СК РФ Александра Бастрыкина. В своем обращении они указали, что их из аварийного жилья переселили в дом, непригодный для проживания.

«С момента заселения жильцами обнаружены существенные недостатки и нарушения строительных норм. Несмотря на то, что экспертизами дом признан непригодным для проживания, городская администрация не признает его аварийным и подлежащим сносу. Жильцы остаются проживать в опасных условиях», - говорится в сообщении регионального управления СК.

Несмотря на то, что следствием по данному факту было возбуждено уголовное по статье за халатность, прокуратура отменила постановление.

Тем нее менее, продолжается расследование ряда уголовных дел в отношении экс-главы Вытегорского района Павликова и начальника районного отдела ЖКХ, транспорта и строительства Климчука, которые подозреваются в превышении должностных полномочий. Также под уголовным делом находится бывший директор ООО «ВПК-Связь» Клевцов.