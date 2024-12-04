Выставка «Русский лес» открылась в Вологде

В Вологде сегодня открылись выставка «Российский лес» и Международный лесной форум. В частности, форум будет проводиться в «Русском доме», а также в правительстве региона.

«Задача мероприятий — получить максимально рациональную выжимку и для органов государственной власти, и для бизнеса, и для тех организаций, которые занимаются изучением лесного фонда. Очень надеюсь, что по итогам нашего мероприятия появится документ, где будут отражены основные результаты, которые помогут нам развивать отрасль не на словах, а на деле», - пояснил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов на торжественной церемонии открытия.

По его словам, 80% всей территории Вологодской области занимают леса. Регион находится на лидирующих позициях в стране как по заготовке древесины, так и по ее глубокой переработке, первое место по интенсивности заготовки древесины, второе место по эффективности исполнения лесных полномочий. Каждый четвертый деревянный дом в России произведен в Вологодской области.

Филимонов также поставил задачу как можно меньше продавать сырья и как можно больше продукции глубокой переработки, создавать совместные предприятия с зарубежными партнерами.