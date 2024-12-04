Известная российская фигуристка устроит шоу на открытии катка в Вологде

Неоднократный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая откроет каток на площади Революции Вологды. По слова губернатора региона Георгия Филимонова, каток откроется праздничным ледовым шоу.

Открытие планируется провести в Вологде 25 декабря.

Ирина Слуцкая — заслуженный мастер спорта, двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Также является трёхкратным серебряным призёром чемпионата мира, бронзовым призёром чемпионата мира и четырёхкратной победительницей финалов серии Гран-при.

После завершения спортивной карьеры работала на телевидении, была ведущей проектов «Звёзды на льду» и «Ледниковый период» на Первом канале.