Вологодские депутаты хотят ограничить продажу детского шампанского

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области намерены ограничить продажу детского шампанского. Как считает спикер парламента Сергей Жестянников, название и дизайн шампанского могут у детей вызвать ассоциацию с алкоголем.

«Продажа детского шампанского может восприниматься как нормализация алкоголя в сознании детей. Даже если этот продукт не содержит алкоголя, его название и оформление могут способствовать формированию ассоциаций с алкогольными напитками, что является проблемой. То же самое мы говорим и о продаже безалкогольного пива», - считает Жестянников.

Вологодский омбудсмен по правам ребенка Ольга Смирнова уверена, что запрещать необходимо не продажу детского шампанского, а производство этих напитков.