Вологодские депутаты хотят ограничить продажу детского шампанского

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области намерены ограничить продажу детского шампанского. Как считает спикер парламента Сергей Жестянников, название и дизайн шампанского могут у детей вызвать ассоциацию с алкоголем.
«Продажа детского шампанского может восприниматься как нормализация алкоголя в сознании детей. Даже если этот продукт не содержит алкоголя, его название и оформление могут способствовать формированию ассоциаций с алкогольными напитками, что является проблемой. То же самое мы говорим и о продаже безалкогольного пива», - считает Жестянников.
Вологодский омбудсмен по правам ребенка Ольга Смирнова уверена, что запрещать необходимо не продажу детского шампанского, а производство этих напитков.
«С точки зрения психологии дети подвержены влиянию маркетинга и рекламы, и подобные продукты могут создавать у них ложное представление о том, что алкоголь – это что-то безобидное и веселое. Таким образом, мы настраиваем наших детей с детства на то, что алкоголь – это норма», - уверен спикер заксобрания.