«Зима Русского Севера» началась в Вологде

Проект «Зима Русского севера» стартовал в Вологде и продлится весь зимний сезон. В его рамках запланировано более 100 уличных мероприятий и более 200 мероприятий в учреждениях культуры и дополнительного образования.

На улице Пушкинской уже начала работу выставка «Зима Русского Севера», посвященная Году семьи. На ней представлены работы 62 юных художников. Также целый ряд программ и проектов запланированы в преддверии Нового года.

22 декабря в 18.00 Российский Дед Мороз зажжет огни на главной елке города – на площади Революции. Также запланирована праздничная театрализованная программа с участием зимнего волшебника и сказочных персонажей. Начиная с 25 декабря и до 7 января, практически ежедневно, с 18.00, на площади Революции будут проходить эстрадные программы, мастер-классы, спектакли, новогодние дискотеки под общим названием «Новый год на Русском Севере». Будут выступать артисты из Вологды, Череповца, Сизьмы и Санкт-Петербурга. Запланировано шоу каскадеров «Ярфильма».

Также, начиная с 25 декабря и до самого Рождества на Кремлёвской площади и площади Революции будет работать Новогодняя ярмарка, где ежедневно будут продавать новогодние подарки и различные лакомства – горячие блины, облепиховый чай, имбирные пряники и многое другое.

С 22.00 31 декабря до 02.00 1 января на площади Революции пройдет новогодняя праздничная программа «А у нас – Новый год!».

2, 3, 4 и 5 января Дед Мороз и его помощники по традиции отправятся в Новогоднее путешествие по микрорайонам города. Семейные праздники с участием зимнего волшебника запланированы на 13 площадках в разных уголках областной столицы.

3-6 января на Кремлевской площади будет проходить Зимний фестиваль уличных театров «В гостях у сказки!». Перед вологжанами и гостями города выступят театры из Вологодской области и Санкт-Петербурга. Начало спектаклей – в 11.00 и 15.00, ежедневно. Также в эти дни на Кремлевской площади развернется Снежгород – игры, аттракционы, зимние забавы и развлечения со сказочными героями.

4-5 января (10-18 часов) в Кремлевском парке будет разбит зимний исторический лагерь «Богатыри Деда Мороза». На площадке средневекового лагеря будут работать интерактивные площадки от исторических клубов Вологодской области. Пройдут мастер-классы, показательные выступления, игры и соревнования с детьми. Гостей угостят сбитнем, приготовленным по старинным рецептам.

7 января вологжан ждет «Рождество на Русском Севере». Концертная программа с участием ансамбля песни и танца «Русский Север» развернется на Кремлевской площади. Гостей праздника соберут в большой Рождественский хоровод, в котором закружатся более 1000 участников. В этот же день, в 19.00, на площади Революции пройдет концерт «Зимнее раздолье – русская душа».

Ярким завершением новогодних каникул станет праздничный поезд Деда Мороза, который прибудет на железнодорожный вокзал города Вологды 10 января.