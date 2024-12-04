Вологодский Дед Мороз отправится в зарубежное турне

Вологодский Дед Мороз уже в ближайшую субботу, 6 декабря, отправится в зарубежное турне. Как уточнил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, заграничное путешествие «сказочного деда» продлится 20 дней.

«6 декабря главный зимний волшебник нашей страны – Дед Мороз, родина которого находится в Великом Устюге Вологодской области – отправится в большое путешествие по странам ближнего и дальнего зарубежья. В этом году его новогоднее путешествие за границей продлится по 26 декабря», – пояснил Георгий Филимонов.

Глава региона уточнил, что Дед Мороз в этом году посетит Италию, Францию, Германию, Бельгию, Австрию, Словакию, Армению, Индию, Казахстан и Беларусь.

Праздничные мероприятия будут организованы в российских посольствах, русских домах и школах.

Проект организован правительством Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества и поддержан двумя федеральными ведомствами: министерством иностранных дел России и агентством по делам Содружества независимых государств.