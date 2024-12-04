«Только мозги включите»: Алексей Канаев ответил группе вологодских активистов

Депутат Государственной Думы Алексей Канаев ответил в соцсетях группе вологодских активистов, которая устроила небольшой митинг под окнами его приемной в Череповце. Правда, на сам митинг депутат не вышел, объяснив, что «чуток задержался на предыдущей встрече»

«Я ж знал, что у вас гастроль под окнами моей приемной, торопился к вам, чуток задержался на предыдущей встрече, каюсь. Приехал за пять минут до начала приема», - написал Канаев на своей странице ВКонтакте.

Парламентарий предположил, что молодежные активисты устроили акцию после того, как он назвал закон об ограничении продаж алкоголя глупостью и пригласил молодогвардейцев «Единой России» на встречу в Вологду, где сегодня будет проводить прием.

«Только мозги включите. Вашими юными ручками взрослые дяденьки делают некрасивые дела. Вроде МГЕР всегда была серьезной организацией, где честь и достоинство в приоритете, а тут что-то как будто сломалось. Впрочем, как очень многое в регионе с ноября 2023 года», - пишет Канаев.

Напомним, на этой неделе Канаев оказался в эпицентре скандала регионального уровня, когда назвал закон об ограничении продаж алкоголя глупостью. На это спикер регионального парламента Сергей Жестянников ответил, что Канаев не вносил свои предложения в текст закона при его подготовке.