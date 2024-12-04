«Северсталь» всухую проиграла тольяттинской «Ладе»

[ Спорт ]

Вновь не забили. Хоккеисты череповецкой «Северстали» не могут поразить ворота соперника в трех из последних четырех матчей КХЛ.

Во вторник подопечные Андрея Козырева во второй раз в сезоне не смогли поразить ворота Владислава Подъяпольского, вратаря тольяттинской «Лады». Если игра в Череповце неделю назад завершилась со счётом 0:3, то накануне череповчане уступили 0:1.

При этом больше чем в полтора раза перебросали своих соперников. Как по общему количеству бросков - 76 против 44, так и по попаданиям в створ ворот – 33:20. Но реализация этих бросков заставляет желать лучшего.

«Сегодня мы провели встречу с командой, которая строит свою игру на построении, контратаках и на игре в обороне. Сегодня они показали, как хорошо умеют обороняться. Мы в свою очередь показали безвольную игру именно в реализации голевых моментов и очередное бездарное большинство», - сказал Андрей Козырев, главный тренер «Северстали».

До паузы на игры сборной России «Северсталь» проведёт ещё два матча. 6 декабря череповчане примут казахстанский «Барыс», а 8-го челябинский «Трактор».

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«Северсталь» хоккей
 

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