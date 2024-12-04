“Линейка двоечников” прошла в одной из школ Волгограда. Некоторым детям потребовалась помощь медиков

Необычное мероприятие прошло в одной из средних школ Волгограда. Местные педагоги решили перевоспитать двоечников, и устроили им “линейку позора” …

Как пишет Telegram-канал NEWS.ru, “линейка двоечников” прошла в средней школе №48 Ворошиловского района города Волгограда. Для этого родителей и детей собрали в актовом зале учебного заведения.

В начале похвалы были удостоены ученики, которые учатся на отлично, а потом началась “линейка двоечников”. Педагоги силой заставляли выходить в центр зала всех учеников, кто получает низкие отметки. Дети плакали и отказывались это делать, но учителя были непреклонны. Одной из девочек стало плохо, и ей потребовалась помощь медиков, в чувство ее смогли привести только в медицинском кабинете.

По словам одной из родительниц, после того, как 64 ребенка оказались на сцене, педагоги стали их активно унижать, им говорили, что они позор школы. Особенно в этом усердствовала завуч по воспитательной работе. Данный метод одобрили многие учителя школы, по их мнению этот метод должен заставить учеников бояться получать двойки.

На родителей “линейка двоечников” произвела большое впечатление, вернее она повергла их в шок. На имя директора школы было написано открытое письмо, в котором родители школьников потребовали отменить подобные мероприятия в будущем. Директор откликнулась на этот призыв, и пообещал что больше этого не повторится.

Обещание это одно, но в любом случае по этому делу должно быть проведено специальное разбирательство, и ответственные должны посети наказание. Наличие двоечников в школе в первую очередь указывает профессиональные недостатки самих учителей, и что они не могут привить детям желания получать знания. Великий советский и русский педагог Антон Макаренко такого бы никогда не допустил ...