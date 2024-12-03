Конкурс дизайнеров одежды прошел в «Русском доме» Вологды

В Вологде прошел конкурс дизайнеров одежды и аксессуаров «Строчка», где было представлено более 30 новых коллекций. Главной задачей конкурса стала популяризация модной индустрии города.

«Столь масштабное событие способствует также развитию туризма. К нам приезжают участники и их группы поддержки из различных регионов. У данного проекта есть все шансы стать хорошей ежегодной традицией. Он вызывает большой интерес со стороны дизайнеров и зрителей. Уверена, что к 2027 году, когда мы будем отмечать юбилей нашего города, мы сможем с гордостью сказать, что конкурс вышел на межрегиональный уровень», – сказала заместитель мэра Вологды по экономическим вопросам Светлана Пахнина.

Всего заявки на конкурс подали 60 дизайнеров из Москвы, Череповца, Новокузнецка и других городов. После отбора членами жюри в финал вышли 37 коллекций.

«В этом году мы решили провести конкурс для выявления лучших, стимулирования их развития для выхода на широкий рынок. Представителям креативной индустрии важно заявлять о себе. Для повышения их узнаваемости мы организовали такой вид поддержки. Наших дизайнеров уже отмечают на уровне Москвы. В будущем мы планируем развивать этот конкурс», – отметила директор МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» Елена Уханова.

Добавим, что в состав жюри вошли главный художник по вышивке Дома моды Валентина Юдашкина Олеся Карелина и президент Национального косметического агентства, соорганизатор Московской Недели моды Наталья Черкасова.

Специалисты модной индустрии и студенты представили вологжанам свое мастерство и креативность в девяти номинациях: «Детская и подростковая одежда», «Спорт», «Кежуал», «Русский стиль/этно», «Мужская коллекция», «Вечерняя/свадебная коллекция», «Коллекции студентов», «Аксессуары», а также отдельная номинация «Лучшая швея».