В Вологде арестован лихач, прокативший полицейского на двери машины

[ Происшествия ]

Ранее newsvo.ru писал о водителе, который едва не погубил остановившего его для проверки документов полицейского.

Этот человек, когда гаишник подошел к машине, нажал на газ и попытался уехать. Инспектор  успел схватиться за дверь автомобиля, после чего лихач протащил его за собой несколько сотен метров. Полицейский получил травмы.

В соцсетях в выходные появилось видео о случившемся. После публикации глава регионального СКР распорядился найти водителя. Было возбуждено уголовное дело.

Вскоре стало известно, что виновник задержан. Следователь ходатайствовал о его аресте.

В региональном СКР сообщили, что Вологодский городской суд отправил лихача в СИЗО до 31 января.

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лихач гаишник водитель
СУ СК РФ по Вологодской области
 

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