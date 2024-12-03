Жулики выманили у вологжанки почти 5 млн рублей

Аферисты написали даме в популярном мессенджере от имени представителей правоохранительных органов и Центробанка. Они использовали традиционную схему: заявили, будто кто-то совершает подозрительные операции со счетом женщины, потом убедили жертву продать машину и взять несколько кредитов в разных банках, а затем перевести деньги на "безопасный счет".

Вологжанка так и не дождалась, когда получит назад накопления, и заявила в полицию.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.