В Верховажье машина сбила на обочине дороги женщину

Несчастный случай, о котором рассказали в региональном УМВД, произошел в пятом часу вечера 2 декабря в Верховажье на улице Смидовича. В ведомстве отметили, что на этом месте ранее никогда не случались дорожные аварии. Но когда-то все происходит впервые.

Не повезло 35-летней селянке, которая попала под колеса "Нивы". Управлял отечественным внедорожником 45-летний мужчина.

В ведомстве уточнили, что пострадавшая шла в попутном направлении по краю проезжей части.

Пешехода доставили в районную больницу. Расследованием обстоятельств дела занимаются дорожные полицейские.