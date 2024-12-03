В Верховажье машина сбила на обочине дороги женщину

[ Происшествия ]

Несчастный случай, о котором рассказали в региональном УМВД, произошел в пятом часу вечера 2 декабря в Верховажье на улице Смидовича. В ведомстве отметили, что на этом месте ранее никогда не случались дорожные аварии. Но когда-то все происходит впервые.

Не повезло 35-летней селянке, которая попала под колеса "Нивы". Управлял отечественным внедорожником 45-летний мужчина.

В ведомстве уточнили, что пострадавшая шла в попутном направлении по краю проезжей части.  
Пешехода доставили в районную больницу. Расследованием обстоятельств дела занимаются дорожные полицейские.

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ДТП авария пешеход
УМВД РФ по Вологодской области
 

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