В Госдуме предложили салоны всех такси в России оборудовать видеокамерами

Конфликт между таксистами и пассажирами не так редки в России. Чаще всего они решаются отрицательными отзывами в приложениях. Иногда дело доходит до потасовок. Бывают случаи, когда выяснение отношений доходит до суда. Заставить вести себя подобающим образом как таксистов, так и пассажиров, предложили одним радикальным способом…

Чтобы предупредить конфликт, или же чтобы в будущем были доказательства чьей-то правоты, все такси предложили оборудовать видеокамерами. С такой инициативой в Госдуме выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его мнению такое решение поможет избежать ситуаций, когда люди начинают друг другу хамить и грубить, или применять физическую силу. Видео спорных моментов может использоваться в качестве доказательства в суде.

Чтобы никто не отлынивал от этого, водителей, которые не установят в салоне такси видеокамеру, депутат предлагает штрафовать в размере от 1 до 3 000 руб, для должностных лиц штраф может составить 10 000 руб, для юридических лиц до 30-50 тыс. руб.

В принципе идея вполне себе рабочая. Однако надо понимать тот факт, что вся финансовая тяжесть сперва ляжет на владельца такси, что в итоге станет очередным поводом для повышения тарифа на проезд в такси.

Остается дождаться, что решат остальные депутаты, и будут ли приняты данные поправки. Мы, конечно же, обязательно об этом сообщим нашим читателям.