Андрей Накрошаев рассказал о запуске троллейбуса маршрута №1

[ Общество ]

Мэр Вологды Андрей Накрошаев рассказал, что в городе намерены возродить троллейбусный маршрут №1, о чем часто просят вологжане в соцсетях. В настоящее время машины уже ездят по маршруту в тестовом режиме.

При этом на маршрут запустят троллейбусы с возможностью автономного хода.

«После масштабного ремонта площадь обрела «чистое» небо, контактную сеть убрали с расчетом на эксплуатацию троллейбусов с возможностью автономного хода», - пояснил Накрошаев.

По информации вологодских Telegram-каналов, сейчас в областном центре есть три таких троллейбуса.

Сейчас для составления точного расписания замеряется время движения троллейбуса от начальной до конечной точки.

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