В Вологде назначен врио главврача областной клинической больницы

Исполняющим обязанности главного врача Вологодской областной клинической больницы назначен Алексей Шаталов. Место главврача стало вакантным после перехода в региональное министерство здравохранения экс-главврача Дмитрия Ванькова.

Алексей Шаталов - выпускник Архангельского мединститута в 2019 году. Стад работы в Вологодской медицине – 5 лет.

По информации областного Минздрава, в последнее время Шаталов работал заместителем главврача по амбулаторно-поликлинической помощи Вологодской областной клинической больницы.