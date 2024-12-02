В Вологде назначен врио главврача областной клинической больницы

[ Общество ]

Исполняющим обязанности главного врача Вологодской областной клинической больницы назначен Алексей Шаталов. Место главврача стало вакантным после перехода в региональное министерство здравохранения экс-главврача Дмитрия Ванькова.

Алексей Шаталов - выпускник Архангельского мединститута в 2019 году. Стад работы в Вологодской медицине – 5 лет.

По информации областного Минздрава, в последнее время Шаталов работал заместителем главврача по амбулаторно-поликлинической помощи Вологодской областной клинической больницы.

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