«Северсталь» прервала безвыигрышную серию

[ Спорт ]

Череповецкая «Северсталь» прервала двухматчевую безвыигрышную серию, обыграв в гостях омский «Авангард».
Уже при счёте 0:2 в первом периоде Иоанис Калдис из круга вбрасывания отправил шайбу в дальний угол ворот Никиты Серебрякова, прервав безголевую серию «Северстали», которая длилась больше 130 минут.

В дальнейшем череповчане продолжили активно играть в зоне атаки, нанеся 29 бросков за два периода, вот только вновь огорчить вратаря хозяев им долгое время не удавалось. Только в третьей 20-минутке сначала Данил Аймурзин после долгой атаки смог протолкнут шайбу уже в пустой угол, забив свой 14 гол в сезоне, затем Михаил Ильин броском от левого борта вывел «сталеваров» вперёд. Точку в матче поставил Никита Коростелёв, у которого 2 очка в этом матче (1+1), отправив шайбу в пустые ворота и принеся победу «Северстали» со счётом 4:2.

«Начало матча было смазано тем, что мы получили два удаления, упустили ход игры, отдали контроль сопернику. Затем вернулись в игру, проявили характер и уже второй и третий период прошёл под диктовку нашей команды», - отметил после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Следующий матч череповчане проведут 3 декабря, в гостях сыграют с тольяттинской «Ладой».

Теги:
хоккей «Северсталь»
 

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