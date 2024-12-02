Депутат Госдумы назвал закон об ограничении продажи алкоголя глупостью

Депутат Госдумы от Вологодской области Алексей Канаев назвал закон об ограничении продажи алкоголя глупостью. Об этом пишет спикер областного парламента Сергей Жестянников. По его мнению, столь пространные рассуждения – это попытки заработать очки на хайпе.

«Вызывает удивление некоторые высказывания коллег уже после того, как закон был принят, в частности, депутата Государственной Думы Алексея Канаева. Вы, как законодатель, могли дать свои предложения в текст закона при его подготовке. А теперь называть закон «глупостью», при этом не аргументируя, - пространные рассуждения без практической пользы. Это скорее попытки заработать очки на критике и хайпе», - написал Жестянников в своем telegram-канале.

По словам спикера, большинство вологодских депутатов высказались за принятие этого закона. При этом законопроект много обсуждали на различных площадках с людьми из разных сфер.

Также Жестянников пригласил Канаева на заседание в областной парламент, чтобы высказать «консолидированную позицию и достойные аргументы, а не огульную критику».