Депутат Госдумы назвал закон об ограничении продажи алкоголя глупостью

[ Общество ]

Депутат Госдумы от Вологодской области Алексей Канаев назвал закон об ограничении продажи алкоголя глупостью. Об этом пишет спикер областного парламента Сергей Жестянников. По его мнению, столь пространные рассуждения – это попытки заработать очки на хайпе.

«Вызывает удивление некоторые высказывания коллег уже после того, как закон был принят, в частности, депутата Государственной Думы Алексея Канаева. Вы, как законодатель, могли дать свои предложения в текст закона при его подготовке. А теперь называть закон «глупостью», при этом не аргументируя, - пространные рассуждения без практической пользы. Это скорее попытки заработать очки на критике и хайпе», - написал Жестянников в своем telegram-канале.

По словам спикера, большинство вологодских депутатов высказались за принятие этого закона. При этом законопроект много обсуждали на различных площадках с людьми из разных сфер.   

Также Жестянников пригласил Канаева на заседание в областной парламент, чтобы высказать «консолидированную позицию и достойные аргументы, а не огульную критику».

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ограничение продаж закон критика
 

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