90 млн рублей выделено Череповцу на дорогу в «Маленькую страну»

В Череповце подрядчик приступил к строительству дороги к детскому саду «Маленькая страна». Для этих целей, по словам мэра города Вадима Германова, городу выделен инфраструктурный кредит в размере 90 млн рублей.

«Этих денег как раз хватит, чтобы построить дорогу от Монтклер до Глухова, а также место для разворота справа от здания. Площадка также будет использоваться как временная парковка, чтобы родители, привозящие детей в сад № 9 «Маленькая страна», не парковались вдоль и без того узкой дороги», - рассказал Вадим Германов.

Также в рамках контракта подрядчик обустроит тротуар, чтобы до детского сада можно было дойти пешком. Новый участок дороги должен быть построен летом 2025 года.