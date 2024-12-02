Вологодский студент выиграл золото чемпионата «Профессионалы»

[ Общество ]

Студент Вологодского строительного колледжа Евгений Овечкин взял золотую медаль чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Технологии информационного моделирования BIM». Всего в чемпионате по профессиональному мастерству принимали участие студенты из 89 российских регионов и 18 дружественных стран.

«Высокий уровень профессионализма продемонстрировал Евгений Овечкин – обучающийся по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Вологодского строительного колледжа. Вологжанин завоевал золотую медаль в компетенции «Технологии информационного моделирования BIM». Премия за первое место составила 300 тысяч рублей», – рассказала министр образования Екатерина Целикова.

Темы наставничества, развития среднего профессионального образования, сближения экономики России и системы образования обсуждались в мероприятиях деловой программы финала.

Также были обозначены новые сроки чемпионатного цикла: региональный этап продлится со 2 декабря по 28 февраля, итоговый межрегиональный состоится в апреле, а финал Чемпионата «Профессионалы» запланирован на май или август.

Итоговые состязания будут включать в себя компетенции для юниоров, студентов, международный и индустриальный зачёт.

Теги:
профессионалы конкурс
 

Последние новости

Вологодский студент выиграл золото чемпионата «Профессионалы»
Чудовище с озера Лох-Несс – ученые назвали, что может скрываться под личиной монстра
Житель Орловской области убил своего брата в Вологде
Резкое изменение погоды произойдет на предстоящей неделе
Разъяренный охотниками кабан напал на престарелую женщину
В Вологде в бывшем ресторане открылась лютеранская церковь
В Вологде сотрудника ДПС провезли несколько сотен метров на двери автомобиля
«Чеваката» показала агрессивный баскетбол в игре против курской команды 
В Вологде водитель сбил пешехода и скрылся
Житель Верховажья спьяну позарился на стройматериалы для "Каскада прудов"