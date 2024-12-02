Житель Орловской области убил своего брата в Вологде

В Вологде житель Орловской области убил своего брата, к которому приехал в гости. Происшествие случилось в доме на Советском проспекте.

По информации регионального управления следкома, мужчины несколько дней распивали горячительные напитки в доме матери на Советском проспекте. На пьяной почве между ними вспыхнула ссора.

«Один из них, постоянно проживавший в Орловской области, прибывший в областной центр несколькими днями ранее, нанес второму множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных повреждений пострадавший скончался спустя непродолжительное время», - уточнили в управлении следственного комитета.

Брат погибшего, который ранее уже был судим за разбойное нападение, задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.