Чудовище с озера Лох-Несс – ученые назвали, что может скрываться под личиной монстра

Знаменитая Несси, названная в честь водоема, расположенного в Шотландии – озера Лох-Несс, уже более 80 лет работает отличной приманкой для туристов. На берегу озера даже открыт музей, посвященный самому загадочному и неуловимому существу в мире.

История Несси началась очень давно. Еще в 1865 году очевидцы утверждали, что видели странное существо огромных размеров, плавающее в водах Лох-Несс. Но, особую популярность Несси обрела после 1933 года. Тогда, искатели приключений буквально стали охотиться за таинственным монстром. Вскоре стали появляться различные фото и видео доказательства, которые в конечном итоге не выдерживали критики и оказывались банальной подделкой.

Даже самое знаменитое фото, где из воды озера выглядывает голова чудовища, оказалось не настоящим. В 1934 году его сделал известный хирург Кеннет Уилсон и врачу поверили, так как он обладал отличной репутацией. Однако, в 1994 году стало понятно, что снимок был постановочным, а голова монстра бутафорской. Но, и это не остановило исследователей, которые до сих пор пытаются поймать Несси, хотя бы в объективы камер.

Следует отметить, что поисками монстра занимаются не только любители, но и ученые. Недавно, исследователь и основатель ассоциации «Loch Ness Exploration (LNE)» Алан Маккенн, озвучил новую версию, которая говорит о том, что под личиной чудовища из озера Лох-Несс скрывается не более, чем иллюзия, создаваемая движения воды.

Специалист отметил, что на поверхности озера могут образовываться стоячие волны. Они возникают, когда встречные потоки воды сталкиваются друг с другом и образуют «горбы» на гладкой поверхности водоема. Именно они и могут создавать иллюзию огромного ящера, который мирно плывет по воде, сообщает портал potokmedia.ru со ссылкой на «Daily Mail».

Верить в существование загадочного монстра из озера Лох-Несс или нет, это дело сугубо личное. Но, все же прошло уже более 80 лет, а никто так и не обнаружил какие-либо достоверные доказательства, что Несси действительно обитает в мутных водах знаменитого водоема.