Резкое изменение погоды произойдет на предстоящей неделе

В Вологодской области на предстоящей неделе установится зимняя погода. Холодный фронт начнет оказывать свое влияние уже во вторник, начиная с западных округов. В среду он достигнет центральных районов области, температура воздуха начнет понижаться. Синоптики обещают интенсивные осадки, особенно в восточной части области.

«В ночь на четверг похолодание продолжится. Снег пройдет только на востоке региона, в то время как запад и центр территории попадет под влияние антициклона, подморозит до -5 градусов. В ночь на пятницу повышенное давление и холодная воздушная масса поспособствуют еще большему понижению температуры до -11 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В выходные, по предварительным данным, в регионе установится умеренно морозная погода без осадков.