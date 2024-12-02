Разъяренный охотниками кабан напал на престарелую женщину

Страшная история произошла в Китае. Пенсионерка из небольшой деревни была атакована разъяренным диким кабаном. Огромных размеров зверь взбесился из-за охотников, которые натравили на него собак.

Недалеко от китайского города Анканг, в деревне на пороге собственного дома престарелая женщина пострадала от нападения дикого кабана. Для жителей деревушки кабаны уже давно стали проблемой. Дикие животные регулярно устраивают набеги на сельскохозяйственные поля и вытаптывают посевы.

В результате, 24 ноября 2024 года местные охотники приняли решение кардинально разобраться с незваными гостями из леса и устроить на них охоту. Для отстрела кабанов охотники взяли не только ружья, но и охотничьих собак. Когда, одного из диких кабанов погнали собаками, то обезумевшее от страха животное устремилось в конец деревни.

В этот момент, услышав шум, местная жительница, 76-летняя пенсионерка решила выйти из дома и посмотреть, что происходит на улице. Разъяренный кабан заметил женщину и решил ее атаковать. Дикий зверь набросился на свою жертву и клыками нанес ей смертельные раны. В результате, женщина скончалась на месте, возле порога собственного дома.

Страшные кадры с расправой дикого кабана попали на камеры видеонаблюдения и стали достоянием общественности. Жители деревни пришли в ужас и потребовали от властей разобраться с популяцией диких животных. Местная администрация пообещала разобраться и решить проблему с кабанами в самые короткие сроки, сообщает портал «giport.ru» со ссылкой на издание «Need to Know».

Следует отметить, что кабан является одним из самых опасных для человека лесных обитателей. Отправляясь в лес, необходимо помнить, что встреча с дикими животными представляет серьезную угрозу для здоровья человека. Не стоит отправляться в чащобу в одиночестве, а также нужно иметь при себе средства для самозащиты. Например, дикие животные очень боятся запаха паленой шерсти.