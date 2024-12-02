В Вологде в бывшем ресторане открылась лютеранская церковь

В Вологде в здании, где еще несколько лет назад работал ресторан «Мишкольц», открылась лютеранская церковь. Как сообщают вологодские telegram-каналы, в помещении уже проводят службы, читают лекции и даже ставят спектакли.

Здание церкви Воздвижения святого креста был построено в Вологде в 1913 году. 30 декабря 1929 года Вологодский горсовет принял решение о ликвидации католической общины в Вологде и закрытии храма. Здание храма было передано городскому клубу юных пионеров.

С конца 1940-х по 1970-е годы в нем размещалось общежитие Вологодского ветеринарного техникума.

В 1970-80-е годы здание стояло бесхозным и медленно разрушалось. В 1989 году, после проведенного трестом общественного питания Вологды ремонта, в нём был открыт ресторан «Мишкольц».

В 1993 году здание было приватизировано трудовым коллективом ресторана, в последующие годы неоднократно перепродавалось. Известно, что в прошлом году здание выставлялось на продажу за 40 млн рублей.