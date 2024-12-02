Житель Верховажья спьяну позарился на стройматериалы для "Каскада прудов"

Строить «Каскад прудов» в Верховажье начали в марте. А в августе местный житель решил забрать себе "лишние", как ему казалось, материалы с объекта.

Приняв на грудь, он попросил друга помочь перетащить брус, доски и обрезки металлического профиля со стройплощадки в сарай. Селянин заявил, будто ему позволили это сделать рабочие.

Виновник вскоре попался. На него завели уголовное дело за кражу.

В объединенной пресс-службе судов Вологодской области сообщили, что дело рассмотрели в особом порядке, поскольку подсудимый согласился с предъявленным обвинением, признал вину и возместил ущерб.

Мировой судья по судебному участку №46 приговорил похитителя к 120 часам обязательных работ.