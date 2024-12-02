В Соколе при столкновении на встречке погиб водитель

[ Происшествия ]

Дорожная авария, о которой сообщили в пресс-службе регионального УМВД, произошла 1 декабря около четырех часов дня в  Соколе на Калинина, 2 а.

По предварительной информации, 36-летний шофер машины "Ниссан Альмера", следовавший со стороны Вологды, выскочил на встречку и там врезался в "Фольксваген Джетта" за рулем которого находился 35-летний мужчина. 

Водитель "Ниссана" скончался на месте. Травмы получили шофер второй машины и его пассажирка, семилетняя девочка. Раненые в больнице.  
 
Обстоятельства ДТП предстоит установить дорожным полицейским.

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