В Соколе при столкновении на встречке погиб водитель

Дорожная авария, о которой сообщили в пресс-службе регионального УМВД, произошла 1 декабря около четырех часов дня в Соколе на Калинина, 2 а.

По предварительной информации, 36-летний шофер машины "Ниссан Альмера", следовавший со стороны Вологды, выскочил на встречку и там врезался в "Фольксваген Джетта" за рулем которого находился 35-летний мужчина.

Водитель "Ниссана" скончался на месте. Травмы получили шофер второй машины и его пассажирка, семилетняя девочка. Раненые в больнице.



Обстоятельства ДТП предстоит установить дорожным полицейским.