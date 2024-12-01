Отказаться от алкоголя легко! Ученые назвали действенный способ

Исследователи из Университета Портсмута провели необычный эксперимент, который показал, что поспособствует более легкому отказу от спиртного и значительно снижает дозу употребления алкоголя. Метод основан на психологии.

Не так давно было проведено исследование для женщин, которые решили расстаться с лишним весом. Перед тем, как взяться за очередной прием пищи, худеющие должны были вспомнить, что они ели за завтраком или обедом. Как показал опыт, те женщины, которые вновь пересчитывали калорийность предыдущей еды, ели гораздо меньше, чем те, кто этого не делал.

Тогда ученые подумали, а поможет ли этот простой трюк в уменьшении потребления спиртных напитков. Для участия в эксперименте были отобраны женщины в возрасте от 18 до 46 лет. Их разделили на две группы и участникам из первой группы предложили в деталях вспомнить, что они пили в прошлый раз. Испытуемые должны были пересчитать калорийность напитков. Вторая группа должна была вспомнить последнюю поездку на автомобиле.

После этого, всем участницам раздали одинаковое количество алкоголя и предложили пить напитки в удобном для них темпе. Кроме этого, женщинам включили телепрограмму, которая отвлекла бы их от мыслей про эксперимент.

Когда исследование было завершено, то ученые обнаружили, что те женщины, которых попросили вспомнить прошлый опыт употребления алкоголя, пили спиртные напитки гораздо медленнее, чем те, кто вспоминал поездку на машине.

Опираясь на данные факты, исследователи пришли к выводу, что тяга к алкоголю у женщин снизилась из-за мотивации употребить меньше калорий и сохранить фигуру. Проведенную научную работу они опубликовали в издании «Food Quality and Preference», сообщает портал «planet-today.ru». Теперь экспериментаторы намерены провести подобное исследование с участием мужчин.