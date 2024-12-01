1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИД. Роспотребнадзор назвал количество россиян зараженных ВИЧ

1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с Синдромом приобретенного иммунного дефицита (СПИД). К большому сожалению данный недуг не прошел мимо России. Как дела обстоят с борьбой против этого недуга и сколько людей имеют ВИЧ рассказали в Роспотребнадзоре.

Начиная с 1987 года, когда в России был зафиксирован первый случай заражения ВИЧ, было выявлено 1,7 млн россиян с вирусом иммунодефицита. Впоследствии 500 тыс их них скончались от этого недуга.

«Таким образом, в настоящее время около 1,2 млн россиян имеют установленный с помощью лабораторного анализа диагноз ВИЧ-инфекции, или по-другому их называют "люди, живущие с ВИЧ"», – сказал Покровский.

На данный момент в России фиксируется тенденция к снижению распространения этой инфекции. По данным Покровского, начиная с 2016 года ежегодно в России в лабораторных условиях фиксируется около 60 000 новых случаев. Периодически происходят незначительные колебания статистики, однако количество инфицированных медленно, но верно снижается.

По-прежнему в группе риска с повышенной вероятностью заражения числятся люди злоупотребляющие наркотиками и мужчины нетрадиционной ориентации, а также люди оказывающие платные сексуальные услуги. Среди этой группы людей, по словам академика, наблюдается настоящая эпидемия.

К большому сожалению, также идет заражение ВИЧ у людей при гетеросексуальных контактах, а процент новых случаев после половых контактов между мужчинами «небольшой».

По данным Министра здравоохранения Мурашко, с 2016 года в России удалось снизить заболеваемость ВИЧ на 40%. На данный момент текущий показатель находится на историческом минимуме. Возможно ситуацию удастся переломить новой вакцине от ВИЧ, о которой недавно объявили российские ученые. Очень хотелось бы, чтобы с этой заразой было покончено навсегда…