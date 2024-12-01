Называла мразью и бросала 5-месячную дочь в снег, мать обвиняют в покушении на убийство

В то время, как одни женщины мечтают о ребенке, жительница Нижнего Новгорода в прямом смысле слова издевается над собственными детьми. Совершенно непонятно, как взрослый человек может так обращаться с младенцем, да еще и собственной дочерью. В Телеграм-канал «ЧП Нижний Новгород и Нижегородская область» подписчики прислали сообщение, на которое слабонервным и впечатлительным людям смотреть запрещено.

На душераздирающих кадрах читатели паблика увидели крошечную девочку, одетую всего лишь в одну рубашонку, брошенную в снег на лютом морозе и ветру. Младенец не просто кричит, а буквально заливается истеричным плачем, в то время как женский голос за кадром издевательски называет ребенка мразью и утверждает, что малышка никому не нужна.

Но на этом, издевательства над ребенком не закончились. И через некоторое время в том же Телеграм-канале появились еще кадры, на которых малышка лежит в ванной, а подпись под фото «закалка продолжается» заставляет думать о том, что девочка находится в холодной воде. Хотя на этом кадре ребенок не плачет, а с удивление смотрит в объектив камеры.

Как стало известно, у женщины есть четверо детей, которые, по всей вероятности, ей не нужны. Женщину зовут Анна Юдина и в опубликованной переписке она называет своих детей – детьми наркомана, также она утверждает, что отец детей увлекается запрещенными веществами и всегда может найти наркотики. Подписчики канала попросили обратить внимание на ситуацию в семье, так как они беспокоятся за здоровье и жизни малолетних детей.

После публикации этой ужасающей новости в Телеграм-канале «ЧП Нижний Новгород и Нижегородская область», стал известно, что на женщину возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Несчастного младенца, над которым издевалась собственная мать, изъяли из семьи и сейчас девочка находится в больнице. Также, следственные органы начали проверку по данному делу и устанавливают все обстоятельства этого страшного инцидента, сообщает портал «РенТВ».