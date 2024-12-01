Три важных предупреждения, которые Россия получила из Сирии

Весь мир с напряжением следит за развитием событий в Сирии. По последним данным исламские радикалы получили отпор, и ситуацию удалось стабилизировать. Тем не менее из данной истории Россия должны сделать важные выводы.

Как пишет в своем Telegram-канале известный военный блогер Юрий Подоляка, наши власти должны как минимум обратить внимание на три эпизода, которые по его мнению, должны настораживать.

Первый момент, это донаты, которые посыпались на карточки террористов после их кровавых преступлений. Уже известно, что переводы на их карты идут из таких стран как Таджикистан, Узбекистан и других республик Средней Азии, и как это ни странно из России. Это означает только одно, что у нас есть сочувствующие, или как их еще принято называть “ждуны”. Технически определить с каких карт были переводы нетрудно, поэтому это должно стать поводом для расследования спецслужб.

Еще один важный момент, это разлетевшееся видео, как один из боевиков рассказывает как обстоят дела на чистом русском языке. Это значит, что данная информация направлена именно на жителей республик Средней Азии, и россиян проживающих в Поволжье. Таким образом людям посылается сигнал, что нечто подобное в будущем может произойти и в других регионах. Уже установлена личность данного “блогера”, по одним данным он из Таджикистана, по другим из Узбекистана, и какое-то время успел поработать в России, а значит здесь у него есть знакомые и связи. И это тоже повод для размышления для российских правоохранительных органов.

И третий, не менее важный момент. Уже не секрет, что данная вылазка исламистов была организована при поддержке Турции, которая как бы является одной из стран, сотрудничающих с Россией. Был выбран удачный момент, когда внимание сирийских властей было ослаблено, подготовлены боевики, и нанесен удар. Это повод понять, что никакие переговоры с террористами о перемирии вести нельзя, оно будет использовано только для накопления сил для нового удара в спину. И подтверждается старая добрая истина, что у России имеется всего два союзника, это армия и флот.

Проблемы обозначены, необходимо делать выводы и принимать соответствующие решения.

