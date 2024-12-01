Двое вологжан получили сроки за совершенное 12 лет назад убийство охранника в Москве

В Москве вынесен приговор двум вологжанам за убийство охранника метро на станции «Сходненская», совершенное в 2012 году.

По информации портала msk1.ru, в январе 2012 году двое молодых вологодских туристов у входа в метро просили у охранника, как пройти до ближайшего кафе. Поскольку парни были не совсем трезвые, охранник им пояснил, что в таком состоянии находиться в общественных местах нельзя. Это задело вологжан и они полезли в драку. Разнимать их пришлось вызванному наряду полиции.

Силовики усадили дебоширов в метро, которое следовало в сторону центра.

Однако минут через 20 вологодские туристы снова вернулись на станцию «Сходненская», чтобы разобраться с охранником, который, по их мнению, грубо ими ответил.

Мужчину завели за угол дома и жестоко запинали ногами. От полученных травм потерпевший скончался в больнице спустя несколько дней.

Подозреваемых удалось задержать только летом 2022 года. Вологжане к тому времени уже несколько раз были судимы за мелкие правонарушения.

Приговором Мосгорсуда оба отправятся в колонию строгого режима на 8,5 лет.