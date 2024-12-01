Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели трех человек в Вологде

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели на пожаре трех мужчин. Трагедия произошла накануне днем в нежилом 12-квартирном доме.
По информации регионального управления следкома, пока удалось установить личность только одного из погибших. Предварительная версия происшествия – неосторожное обращение с огнем.
«Территориальным следственным отделом произведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз. В ходе расследования будут установлены причины пожара и гибели людей», - уточнили в управлении следкома.