Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели трех человек в Вологде

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели на пожаре трех мужчин. Трагедия произошла накануне днем в нежилом 12-квартирном доме.

По информации регионального управления следкома, пока удалось установить личность только одного из погибших. Предварительная версия происшествия – неосторожное обращение с огнем.