Целую россыпь наград завоевали вологжане на специальной спартакиаде по лыжным гонкам

[ Спорт ]

Целую россыпь наград завоевали вологодские спортсмены на всероссийской спартакиаде специальной Олимпиады России по лыжным гонкам и бегу на снегоступам, которая прошла в Красноярске с 25 по 29 ноября.

В состав сборной области вошли учащиеся Великоустюгской общеобразовательной школы-интерната для детей с ОВЗ. Вместе со своими тренерами Николаем Лукашовым и Еленой Масликовой устюжане завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

Победителями соревнований в лыжных гонках стали Анна Чупрова на дистанции 7,5 км и Богдан Иванов, дистанция 2,5 км.

Владимир Галупин завоевал сразу две медали в беге на снегоступах - золото на дистанции 800 м. и серебро на 400 метров.

Теги:
всероссийские соревнования ОВЗ
 

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