Неожиданно: отремонтировать электромобилей обходится дороже, чем авто с ДВС

С момента своего появления электромобиль позиционировался не только как экологически чистое транспортное средство, но и как авто с более дешевыми эксплуатационными расходами. Но как показал пользовательский опыт, все преимущества оказались фейками.

Как показало исследование, проведенное Mitchell, специализирующейся на разработке программного обеспечения для автостраховщиков и авторемонтных компаний США, ремонт электромобилей оказался более дорогим, по сравнению с авто с ДВС.

По результатам этого исследования выяснилось, что стоимость ремонта электромобиля в III квартале 2024 года составила $5560 по сравнению с $4741 у машин с бензиновым двигателем. Длительность ремонта также оказалась более продолжительной. На ремонт электромобиля в среднем уходит порядка 19,5 дня, в то время как ремонт авто с ДВС в среднем занимает 16,5 дня.

Дороже всего починить обходится авто марки Tesla. Это происходит из-за конструктивной особенности, поскольку аккумулятор Tesla представляет собой единый блок и структурная часть автомобиля, и поэтому даже малейшая неисправность приводит к тому, что приходится менять его полностью. У большинства конкурентов сегодня стоят модульные аккумуляторы, что позволяет их ремонтировать частично.

Еще одной причиной более дорого ремонта является оснащение электрокаров новейшей системой автоматического экстренного торможения (AEB). Также есть множество других особенностей.

А если учесть, что электрокары быстрее ДВС теряют первоначальную стоимость, с ними много проблем в морозы, то все выгоды от дешевой электрической зарядки просто улетучиваются. Невероятно, но факт …

