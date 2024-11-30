Россия способна выдержать 50% инфляцию. Бывший глава ЦБ РФ призвал не паниковать

Сегодня инфляция в России находится на самых высоких уровнях за последние годы. ЦБ РФ предпринимает титанические усилия по ее обузданию и уже не первый месяц повышает ставку рефинансирования до высоких значений. При этом россиян призвали не переживать по этому поводу.

Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в интервью изданию URA.RU заявил, что Россия способна выдержать и более высокую инфляцию. Даже инфляция в 50% нашей стране по зубам.

«Инфляция сейчас является главной проблемой нашей экономики. Но в целом при этом уровне инфляции можно существовать достаточно долго. Это не значит, что завтра что-то прямо вот обвалится и перестанет работать. У наших соседей в Турции инфляция около 50% в несколько лет. Я не говорю, что это хорошо, но это длительный процесс», — заявил Дубинин.

А в Зимбабве инфляция еще выше. Любая страна и любая экономика может жить при достаточно высокой инфляции, и данное явление не является смертельным. При высокой инфляции даже может расти экономика. Самый большой недостаток инфляции, это обнищание людей. Доходы граждан не успевают за ценами, и они не в состоянии купить себе элементарных вещей.

При высокой инфляции бизнесу труднее планировать свои расходы, часто это приводит к банкротству. Жить при высокой инфляции можно, но нужно ли? Если в развитых капиталистических странах научились бороться с инфляцией, то почему в России эта наука никому не поддается?