В цехах сокольских заводов прошла запись видеоурока для программы Архитекторы.рф

Программа Архитекторы.рф состоит из образовательных мероприятий различных форматов, включая лекции, дискуссии, воркшопы, коммуникативные тренинги и исследовательские поездки по российским и зарубежным городам.

Сотрудники Сокольского ДОКа и ООО «Сокол СиЭлТи» выступили спикерами-экспертами при создании одного из видео-уроков для курса «Современная деревянная архитектура» от Архитекторы.рф.

Это одна из лидерских офлайн-программ профессионального развития, сфокусированная на раскрытии потенциала российских специалистов в области архитектуры, градостроительства, государственного и муниципального управления. Программа создана при поддержке Правительства Российской Федерации, стратегическим партнёром выступил ДОМ.РФ. Курс - бесплатный, необходима только регистрация. По окончанию обучения слушатель получит сертификат.

К теме деревянной архитектуры руководители проекта обратились впервые, и в качестве экспертов выбрали представителей Сокольского ДОКа и ООО «Сокол СиЭлТи».

Сотрудники предприятий рассказали об этапах производства строительных материалов для деревянного домостроения: клееной балки, бруса, панели CLT. Съёмки урока прошли на бирже сырья, в лесопильном цехе, в цехах по производству клееных деревянных конструкция и CLT-панелей для деревянного домостроения, а также в ЖК «Соколики» - это четырёхэтажные жилые дома из CLT, построенные в городе Сокол Вологодской области.

- В программу курса по современной деревянной архитектуре войдёт несколько уроков, в том числе о современных строительных материалах для деревянного домостроения, которые производят на нескольких сокольских заводах. Старт обучения – 29 ноября! - рассказал куратор курса «Современная деревянная архитектура» Евгений Макаренко.

Программа Архитекторы.рф состоит из образовательных мероприятий различных форматов, включая лекции, дискуссии, воркшопы, коммуникативные тренинги и исследовательские поездки по российским и зарубежным городам. В настоящее время завершился шестой поток, с 2018 года её участниками стали 624 специалиста со всей России – на данный момент это уже дипломированные специалисты, которые хотят актуализировать знания и получить новые компетенции.