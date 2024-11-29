Опасный туризм – девушку из России смыло волной со скалы в Таиланде

Трагическая история произошла в Таиланде 29 ноября 2024 года. Россиянка отправилась путешествовать по экзотической стране и была смыта с берега огромной волной. Помочь несчастной было невозможно.

Для россиянки Камиллы Беляцкой путешествие в Таиланд закончилось несчастным случаем и трагической смертью. Россиянка приехала на смотровую площадку Лад Ко в провинции Сурат Тани, чтобы насладиться огромными волнами разбушевавшегося моря.

Девушка оставила свой красный седан на стоянке, вынула из машины коврик для йоги и отправилась на скалы. Как сообщают очевидцы происшествия, которые также пришли посмотреть на стихию, девушку накрыло волной и смыло в море, а через несколько секунд на волнах плескался только розовый коврик.

О несчастном случае сразу заявили в полицию. Однако, помочь пострадавшей было невозможно. Весь инвентарь и технические средства для спасения утопающих, береговая охрана успела убрать. Кроме этого, огромные волны высотой в 2 – 3 метра препятствовали работе спасателей.

Как сообщает портал «rg.ru», тело попавшей в беду россиянки обнаружено не было, но вскоре выяснилось, что она утонула. Последние минуты жизни россиянки попали в объектив отдыхающих, которые гуляли в это время возле смотровой площадки. Также, полиция смогла отследить передвижения 24-летней Камиллы Беляцкой по видеокамерам на стоянке и возле смотровой площадки. Это помогло полиции установить ее личность.

Сотрудники спасательного центра отметили, что он всегда предупреждают туристов об опасности во время шторма. Обычно они устанавливают красные флажки в особо опасных местах пляжей Чавенг и Ламай на острове Самуи, а также просят отдыхающих воздержаться от купания. Однако, большинство туристов, рискуя жизнью, приходит посмотреть на гигантские волны и насладиться буйством природы. Именно в такой момент россиянку и смыло в море огромной волной.