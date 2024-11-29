Череповчанин едва не убил знакомого из-за дешевого телефона

[ Общество ]

В Шексне районный суд вынес приговор 26-летнему череповчанину, который едва не убил знакомого из-за телефона стоимостью в 1 800 рублей. Преступление было совершено в марте 2024 года.

Как следует из материалов дела, мужчины познакомились около магазина «Бристоль», где житель Шексны пригласил череповчанина, с которым только что познакомился, к себе домой.

Там они выпили, и гость взял без спроса со стола телефон Xiaomi стоимостью 1 810, 95 руб., принадлежащий хозяину квартиры.

Между мужчинами возникла ссора, в результате которой череповчанин схватил со стола нож.

«Он взял нож в левую руку и нанес потерпевшему два удара в шею, три удара по лицу, один удар по правой кисти, а также один удар в грудную клетку, после чего убежал с места преступления. Похищенным телефоном преступник распорядился по своему усмотрению», - пояснили в пресс-службе судов области.

Потерпевший, несмотря на полученные ранения, вышел из квартиры и попросил помощи у соседки, которая вызвала скорую помощь.  

Следствием было возбуждено уголовное дело по статьям за покушение на убийство и разбойное нападение.
Учитывая прошлые судимости череповчанина, суд отправил его в колонию строгого режима на 11,5 лет.

Теги:
покушение на убийство приговор
 

Последние новости

Билайн предлагает вологжанам сэкономить на связи до 30%
Юноша умер на уроке физкультуры, а врачей не пропускала охрана школы
Череповчанин едва не убил знакомого из-за дешевого телефона
Остановки автобусов на вологодском вокзале вернулись на привокзальную площадь
Огромный пес чуть не разорвал в лесу жительницу Никольска
В центре Вологды на следующей неделе начнут заливать каток
Министр региональной безопасности назначен в вологодском правительстве  
МЧС напомнило россиянам о необходимости собрать "тревожный чемоданчик". Все так серьезно?
Суд велел заменить окна в сокольских школах
Названы самые популярные игры-таймкиллеры у вологжан