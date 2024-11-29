Остановки автобусов на вологодском вокзале вернулись на привокзальную площадь

На вологодском вокзале после окончания ремонтных работ по реконструкции площади Бабушкина остановки общественного транспорта вернулись на свои места.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, теперь на привокзальной площади появились три остановочных павильона.

- в первом павильоне останавливаются городские автобусы, следующие в направлении улиц Мира и Пошехонское шоссе: № 1 «Щетинина – Лоста»; № 7 «Архангельская – Дальняя»; № 11 «Осаново – Центр – Ботанический сад»; № 13 «д. Петровское - ул. Лермонтова»; № 14Д «Семёнково – ВПЗ»; № 23 «Дальняя – ВПЗ»; № 28 Колхозная – Лоста».

- второй павильон принимает маршруты, следующие в направлении улицы Зосимовской; № 6 «Дальняя - Областная детская больница»; № 40 «Архангельская - ВПЗ».

- третий остановочный павильон принимает маршрут №37, который следует до Молочного.