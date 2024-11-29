Огромный пес чуть не разорвал в лесу жительницу Никольска

[ Происшествия ]

59-летняя никольчанка собирала грибы на опушке у деревни Ирданово, когда из-за кустов выскочила огромная собака. Пес  укусил женщину за руку. Подоспела хозяйка, оттащила зверя от пострадавшей и увела.

Покусанная горожанка лечилась почти месяц, а когда поправилась, подала на владельцев животного в суд, попросив компенсировать моральный вред, 100 тысяч рублей, и судебные издержки. Она отметила, что хозяева пса перед ней даже не извинились.

Последнее утверждение виновники опровергли: они приносили извинения через соцсети и предлагали оплатить лечение, но женщина отказалась. Они уточнили, что собака раньше никогда не проявляла агрессию, но на всякий случай они гуляли со своим Рексом только в лесу, где нет людей.

В объединенной пресс-службе судов Вологодской области сообщили, что владельцев пса еще до суда оштрафовали на десять тысяч рублей. А иск удовлетворили частично. С хозяев животного взыскали 30 тысяч рублей и госпошлину, еще три тысячи.

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