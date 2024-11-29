В центре Вологды на следующей неделе начнут заливать каток

[ Общество ]

На площади Революции областного центра уже на следующей неделе начнут заливать каток. Там появится ледовый комплекс «Зимняя сказка».

По словам мэра города Андрея Накрошаева, для ледовой площадки основание уже готово.

«Замораживать воду будут послойно до общей толщины льда в 10-12 см, за одну проливку слой будет увеличиваться на 2-3 мм. Весь процесс займет от 8 до 12 дней в зависимости от погоды», - уточнил Накрошаев.

Также на площади будут установлены два павильона и гараж для ледовозаливочной машины.

Напомним, средства для обустройства катка в центре Вологды выделены компанией ФосАгро.

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