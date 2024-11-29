МЧС напомнило россиянам о необходимости собрать "тревожный чемоданчик". Все так серьезно?

[ Происшествия ]
Автор:
Иван Гордеев

тревожный чемоданчик


К сожалению стоит констатировать, что мы сегодня живем в очень непростое время. В любую минуту нужно быть готовыми оказаться в самой непростой ситуации. Для того чтобы в случае форс-мажора хотя бы первое время была возможность пережить трудности, МЧС России рекомендовало россиянам держать наготове “тревожный чемоданчик”.

В первую очередь это необходимо сделать жителя тех районов, где весьма высокая вероятность возникновения природных катаклизмов, а также возникновение вооруженных конфликтов. Такое сообщение появилось на сайте указанного ведомства. 

МЧС напоминает, что так правильно укомплектованный называемый "тревожный чемоданчик" поможет человеку некоторое время продержаться в сложных и экстремальных условиях, например, когда поблизости не окажется воды и еды, и вообще не будет крыши над головой. 

Для этого на сайте МЧС есть подробная инструкция, как необходимо правильно собирать "тревожный чемоданчик". Сверху всегда необходимо класть предметы первой необходимости (аптечку, нож, фонарик и так далее), а на дно можно положить сменное белье. 

Данная информация ни в коем случае не направлена на распространение панической информации. Надо понимать, что жизнь иногда подбрасывает непростые ситуации. Даже живя в современном городе, в комфортабельном жилье, можно пострадать от техногенной катастрофы, поэтому документы, деньги, и "тревожный чемоданчик" всегда должны быть под рукой. Этот тот самый случай, когда лучше подстраховаться. Лишним это никогда не будет”.

Всем удачных выходных, друзья! 

Теги:
безопасность МЧС
mchs.gov.ru
 

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