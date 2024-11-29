Министр региональной безопасности назначен в вологодском правительстве  

[ Общество ]

В правительстве Вологодской области назначен министр региональной безопасности. Им стал участник СВО Кирилл Джавлах, который ранее в правительстве курировал вопросы по содействию фронту, а также связям с родственниками участников СВО.

«Мы создали на базе комитета гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области министерство региональной безопасности, на должность министра в котором назначается Кирилл Джавлах. Это проверка на прочность и расчет на формирование новой команды в министерстве региональной безопасности Вологодской области», – рассказал губернатор региона Георгий Филимонов.

Кирилл Джавлах является участником СВО, награжден медалью «За отвагу». В вологодском правительстве работает с июня этого года.

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