Суд велел заменить окна в сокольских школах

Выяснилось это в ходе проверки, проведенной надзорным ведомством. Оказалось, что в 19 образовательных учреждениях Сокола и Сокольского округа створки окна не соответствуют требованиям безопасности.

Оконные блоки не снабжены замками безопасности, обеспечивающими блокировку распашного открывания створки.

Прокуратура внесла представления в адрес руководителей образовательных учреждений, но они не были исполнены в полном объеме, хотя нарушения создают реальную угрозу причинения вреда здоровью детей. Тогда представители надзорного ведомства, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, подали иск.

Суд обязал образовательные учреждения до 1 июня следующего года оборудовать оконные блоки зданий детскими замками безопасности, чтобы окна не открывались нараспашку.