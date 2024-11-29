Суд велел заменить окна в сокольских школах

[ Общество ]

Выяснилось это в ходе проверки, проведенной надзорным ведомством. Оказалось, что в 19 образовательных учреждениях Сокола и Сокольского округа створки окна не соответствуют требованиям безопасности.

Оконные блоки не снабжены замками безопасности, обеспечивающими блокировку распашного открывания створки.

Прокуратура внесла представления в адрес руководителей образовательных учреждений, но они не были исполнены в полном объеме, хотя нарушения создают реальную угрозу причинения вреда здоровью детей. Тогда представители надзорного ведомства, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, подали иск.

Суд обязал образовательные учреждения до 1 июня следующего года оборудовать оконные блоки зданий детскими замками безопасности, чтобы окна не открывались нараспашку.

Теги:
окна школы безопасность
freepik.com
 

Последние новости

Суд велел заменить окна в сокольских школах
Названы самые популярные игры-таймкиллеры у вологжан
Вологодские синоптики рассказали, когда наступит зима
В региональном ФСИН рассказали о состоянии здоровья Евгения Шулепова
Сергей Жестянников объяснил принятие закона об ограничении продажи алкоголя
Юные вологодские гимнастки одержали победу на всероссийских соревнованиях
Георгию Филимонову не понравился доклад своего заместителя по культуре
В Вологде вынесли приговор избившему полицейских мотоциклисту
«Россияне не должны зарабатывать много»: Хазин назвал истинный смысл провокации с девальвацией рубля
Прокатилась «зайцем» на самолете! Пассажирка рейса Нью-Йорк – Париж умудрилась пройти на борт без билета